WRC nos EUA: confirmado evento candidato em 2026

A FIA confirmou a realização de um evento candidato do Mundial de Ralis nos Estados Unidos, agendado para, de 11 a 17 de junho de 2026, com classificativas nos estados do Kentucky e do Tennessee, naque que era o passo que faltava para o possível regresso do WRC ao país já em 2027.

O evento será organizado em colaboração com a FIA, o ACCUS (Automobile Competition Committee of the United States) e a promotora Podium Events, e está previsto funcionar como um ensaio geral para a eventual inclusão de uma prova norte‑americana no calendário do Mundial de Ralis.

Enquanto candidato, o evento será realizado segundo os padrões do WRC e observado de perto pelos delegados da FIA, com o objetivo de avaliar se a prova cumpre todos os requisitos desportivos, de segurança e operacionais exigidos pelo campeonato.

Avaliação de troços, segurança e operações

Ao longo da semana de 11 a 17 de junho, os delegados da FIA irão analisar em detalhe todos os aspetos da organização, desde as operações desportivas à implementação de protocolos de segurança.

A comitiva irá inspecionar troços e infraestruturas nos estados do Kentucky e do Tennessee, recolhendo uma primeira avaliação do tipo de terreno, acessos, logística e condições para acolher uma ronda do Mundial. O programa incluirá ainda a presença numa prova do American Rally Association (ARA) National Championship, permitindo aos representantes da FIA um contacto direto com a comunidade de ralis norte‑americana — organizadores, voluntários e adeptos — bem como reuniões com o promotor local proposto, a Podium Event Partners, empresa com experiência em várias modalidades de desporto motorizado, incluindo a NASCAR.

Porta aberta para regresso ao WRC em 2027

O eventual sucesso deste evento candidato poderá abrir a porta ao regresso dos Estados Unidos ao calendário do WRC já em 2027, o que representaria um marco tanto para o campeonato como para o desenvolvimento da disciplina no país. A possível inclusão de uma ronda norte‑americana é enquadrada como parte de uma estratégia mais ampla da FIA e do promotor do WRC para reforçar a presença global do campeonato em mercados considerados estratégicos.

Os Estados Unidos são apontados como um país com forte tradição no desporto motorizado, campeonatos nacionais consolidados e uma base de adeptos em crescimento no que toca aos ralis. A eventual prova de WRC é vista como uma oportunidade para aproximar a disciplina de um público conhecedor e em expansão, ao mesmo tempo que oferece uma plataforma internacional reforçada a fabricantes, parceiros e regiões anfitriãs.

Para o vice‑presidente da FIA para o Desporto, Malcolm Wilson, esta confirmação é “um marco importante” e “um primeiro passo” para levar o campeonato de volta ao país, sublinhando o papel central do ACCUS no processo e o trabalho conjunto com os organizadores para garantir que a prova cumpre todos os padrões exigidos pelo Mundial de Ralis.

Por parte do promotor do WRC, o responsável do projeto Rally USA, Marc de Jong, descreve os Estados Unidos como “uma grande oportunidade de crescimento” para o campeonato e aponta este evento candidato como “um passo significativo” e “um grande marco” no muito aguardado regresso do WRC ao país, quase quatro décadas após a última presença.

O CEO da Podium Event Partners, Matt Crews, realça que o Mundial de Ralis oferece uma experiência única aos adeptos e uma plataforma global de elevado impacto para fabricantes e patrocinadores, defendendo que os Estados Unidos estão preparados para regressar ao calendário do WRC e receber uma prova que não apenas cumpra as expetativas, mas as eleve.

Todos querem um evento do WRC nos ‘States’, porque é uma das peças que falta para ‘elevar’ o WRC, embora se saiba que os ralis a este nível precisam de um enorme desenvolvimento, e que vai levar alguns anos até que a disciplina se possa enraizar. Se conseguirem rapidamente ‘metade’ do entusiasmo dos vizinhos mexicanos, será rápido…

