WRC no Nordschelife? Nürburgring chave para o regresso da Alemanha
Novo conceito coloca o “Inferno Verde” no centro do projeto…
A Alemanha prepara um regresso em força ao Campeonato do Mundo de Ralis em 2027, com um novo conceito que poderá colocar o Nürburgring no coração da prova e sucederá ao Central European Rally (CER), cujo modelo tri-nacional enfrenta dificuldades financeiras e não deverá ser renovado para além do acordo que terminou em 2025. Segundo informações avançadas pela revista alemã Motorsport Aktuell e confirmadas por fontes ligadas ao promotor do WRC, o objetivo passa por criar um rali de asfalto moderno, competitivo e mediaticamente forte, ancorado numa candidatura 100% alemã liderada pelo ADAC.
Infraestrutura de elite e troços míticos em torno do Nürburgring
Ao contrário do antigo Rallye da Alemanha, centrado em Trier ou no Lago Bostalsee, o novo projeto coloca o Nürburgring como base operacional, tirando partido de uma infraestrutura difícil de igualar no panorama mundial: paddock de grandes dimensões, centros de comunicação e oferta hoteleira significativa na região.
O plano em estudo não se limita ao traçado em circuito, prevendo o uso do lendário Nordschleife para super-especiais ou troços mistos, enquanto a maioria da quilometragem competitiva decorreria em estradas públicas, incluindo os vinhedos da região do Mosel e zonas próximas de Koblenz, numa reinterpretação dos cenários que tornaram o rali alemão icónico.
Um fim de semana “dois em um” com o DTM em cima da mesa
Entre as ideias em análise está a realização de um fim de semana conjunto com o DTM, transformando o evento num verdadeiro “dois em um” e juntando o principal campeonato de turismos europeu ao pelotão do WRC no mesmo palco. Este formato, embora complexo do ponto de vista logístico e de coordenação de calendários, é visto como uma forma de multiplicar o público presente no Nürburgring e maximizar receitas de bilheteira, exposição mediática e retorno para patrocinadores.
Calendário em expansão e exigências apertadas do promotor
Apesar do entusiasmo em torno do projeto, o diretor de eventos do WRC Promoter, Simon Larkin, tem sublinhado que não haverá exceções para a Alemanha em matéria de critérios financeiros e operacionais: o ADAC terá de cumprir o mesmo nível de compromisso que outros mercados estratégicos, como Estados Unidos ou Arábia Saudita.
Numa fase em que se discute a expansão do calendário para 14 ou 15 provas a partir de 2027, com o regresso já confirmado de ralis como o da Grã-Bretanha, a disputa por lugares de asfalto na Europa é cada vez mais intensa.
Vale a pena?
Até pode parecer interessante ligar o Nordschleife ao WRC, mas colocar carros de ralis em pistas, ainda mais, ‘a’ pista, pode ser um erro, pois quem vai ao Nordschleife está habituado a velocidades brutais, e os carros de ralis são tudo, menos isso. Ralis não são para os carros ‘voarem’ sobre o asfalto, mas sim ‘agredi-lo’ são máquinas ‘brutas’, desenhadas para ‘espancar’ o terreno, seja ele asfalto rugoso, lama pegajosa ou gelo cristalino.
A arte dos ralis é colocar centenas de cavalos-vapor de potência no limite de um precipício. Em estradas de montanha tão estreitas que mal cabe o carro, a terra a fustigar a chapa, a lama a cegar o para-brisas e a neve a camuflar armadilhas. O WRC é como o TT uma disciplina onde a natureza é o adversário principal. Não é um desporto para o Nordschleife. Alguém acha que um Rally1 tem impacto a subir no Raidillion de Spa? Quando já lá viu F1, WEC ou mesmo GTs?
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