WRC: Ninguém ficou surpreendido com a decisão de Sébastien Ogier

Sébastien Ogier confirmou que irá tentar igualar o recorde de nove títulos do Campeonato do Mundo de Ralis em 2025, apesar de ter inicialmente planeado apenas uma temporada a tempo parcial. Ogier, que faltou a três das oito primeiras rondas desta temporada, está a apenas a 13 pontos da liderança do campeonato, o que o levou a mudar de ideias.

Embora esta decisão possa ter surpreendido alguns, os seus rivais não ficaram chocados. Os colegas de equipa da Toyota, Elfyn Evans e Kalle Rovanperä, bem como os pilotos da Hyundai, Thierry Neuville e Ott Tänak, esperavam isso, dada a forte posição e forma de Ogier.

Elfyn Evans, em declarações ao DirtFish considerou que era “já bastante claro há algum tempo”, enquanto Kalle Rovanperä afirmou que “ele vai continuar a intimidar-nos durante o resto da temporada, tenho a certeza! Por isso, vai ser uma boa luta”. Thierry Neuville considera a decisão lógica: “Ele está em terceiro lugar no campeonato, então provavelmente… No lugar dele, eu faria isso. Ele fez isso no ano passado também e agora está numa posição ainda melhor.”

Com cinco ralis pela frente e apenas 13 pontos a separar os quatro primeiros pilotos, o compromisso total de Ogier transformou a corrida pelo título do WRC num confronto ainda mais emocionante para o resto da temporada.