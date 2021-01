WRC: ‘Nim’ para o Rali de Monte Carlo

Sendo verdade que o Conselho Regional onde pertence a região onde se irá desenrolar o Rali de Monte Carlo, Gap, deu luz verde à prova, há um senão, já que no próximo dia 13 de janeiro, França vai realizar o seu Conselho de Defesa e Saúde, e o resultado dessa reunião pode redundar no cancelamento da prova, isto pouco tempo antes das equipas montarem o parque de assistência em Gap.

O Rallye Monte-Carlo está marcado para os dias 21 a 24 de janeiro, mas a reunião de 13 de janeiro vai decidir sobre o possível encerramento das instalações de esqui na região dos Altos Alpes, onde se situa a Gap, mas também noutras áreas vizinhas, podendo por isso afetar a primeira prova do WRC. O veredicto deverá ser conhecido nesse mesmo dia. AS coisas em França, relativamente À Covid-19 estão um pouco como em toda a Europa: muito más. Um exemplo que ode definir o que vai acontecer.

Ainda hoje a França decidiu fechar as suas fronteiras com outra nação devastadoramente afectada pelo vírus, a Grã-Bretanha, da qual virão várias equipas do WRC, incluindo a M-Sport Ford com os seus 2 Ford Fiesta WRC Plus inscritos para Teemu Suninen e Gus Greensmith.