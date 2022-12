WRC, Nicolas Gilsoul: “contente por regressar, carro bom, piloto promissor, e campeões na equipa” | AutoSport

Depois de ter sido navegador de Thierry Neuville durante muito tempo, Nicolas Gilsoul está de volta ao WRC, revelando que conheceu Loubet o ano passado e não demorou muito a perceber que valia a pena: “estou muito contente por regressar, especialmente com um pacote realmente bom, com um jovem piloto promissor, carro de topo e companheiros de equipa campeões mundiais.

O principal para mim também é participar em todo o calendário da WRC”.

Conheci Pierre-Louis no ano passado durante um campo de treino em França, nessa altura ele estava numa situação difícil e fiquei impressionado com a sua força mental para poder mostrar a sua velocidade, especialmente este ano.

No fim-de-semana passado, fizemos juntos um rali nacional e imediatamente senti a sua capacidade de pilotagem, o que foi suficiente para me convencer.

É fantástico voltar à M-Sport exatamente 10 anos depois da minha primeira vez como vice-campeão, foi provavelmente o meu ano preferido, mostrámos grande velocidade e muitas recordações de topo. Era importante para mim conduzir com Pierre-Louis antes do Monte, ele está a usar um sistema de notas de ritmo pessoal que nunca tinha experimentado antes, como em todos os desportos que é preciso praticar em condições de corrida para me habituar a ele. Todos sabemos que o Monte é o rally mais complicado de abordar, por isso é essencial evitar qualquer dúvida no início da época”.