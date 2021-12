WRC: Neuville e Wydaeghe acidentados, navegador no hospital | AutoSport

Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe tiveram um acidente em testes com o novo Rally1 da Hyundai e tiveram que ser transportados para o hospital. Não aparenta ser nada de grave, mas o navegador sofreu uma lesão no ombro que exigiu a atenção dos paramédicos no local. Não há muitos detalhes, o testes realizou-se na neve e gelo, na Alsácia: “Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe saíram da estrada enquanto testavam hoje o i20 N Rally1”, leu-se numa declaração nos canais de comunicação social da equipa: “A dupla está segura e os paramédicos chegaram rapidamente ao local para tratar o ferimento no ombro do Martijn. Estão a caminho do hospital para uma avaliação mais aprofundada”. Ott Tanak e Oliver Solberg já tinham testado esta semana, sessões realizadas na neve em condições de estrada gelada.