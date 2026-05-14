WRC: Neuville e Ogier elogiam ambiente do Rali de Portugal, mas não esquecem troços do Algarve

Mais de uma década depois da passagem do Rali de Portugal pelo Algarve, os troços das serras algarvias continuam bem presentes na memória de dois dos nomes mais experientes do Mundial de Ralis. Thierry Neuville e Sébastien Ogier recordaram a qualidade das classificativas do Sul, sem deixarem de reconhecer o impacto do ambiente e da adesão popular que hoje marcam a prova no Norte do país.

Questionados sobre as edições que disputou entre 2010 e 2014 no Algarve, antes da mudança para o Norte em 2015, Thierry Neuville assumiu a saudade de parte desse percurso. “De certa maneira, sinto falta, quer dizer, em termos de adeptos e ambiente, o Norte é a melhor escolha que podiam ter feito. Em relação aos troços, prefiro muito mais os do Sul. As classificativas eram realmente muito bonitas e muito exigentes. Era um grande rali o que fazíamos no Sul, no Algarve”, afirmou.

Ogier valoriza ambiente e receção portuguesa

Sébastien Ogier, por seu lado, destacou a ligação construída com a prova portuguesa ao longo dos anos, associando-a tanto aos resultados alcançados como ao ambiente vivido junto do público. “Bem, acho que, obviamente, o sucesso que tive aqui no passado ajuda a sentir-me bem aqui, mas também o ambiente em geral. Correr perante o público português foi sempre incrível”, sublinhou.

Sul e Norte dividem preferências

Apesar de reconhecer a força do atual enquadramento da prova, o francês deixou também clara a sua preferência pessoal pelos troços do Sul. “Tenho de dizer que, do ponto de vista pessoal, gosto até mais do Sul de Portugal, por causa dos troços, mas o Norte é ainda mais popular no que toca ao Rali de Portugal”, referiu.

As palavras de ambos os pilotos reforçam uma ideia que continua a atravessar gerações no WRC: o Rali de Portugal mantém um lugar especial no campeonato, seja pela exigência desportiva dos seus troços, seja pela atmosfera única criada pelos adeptos portugueses.