WRC, Neuville destaca prestação de Martins Sesks: “tiro o chapéu, fez um trabalho muito bom”

Thierry Neuville elogiou a velocidade demonstrada pelo estreante no Campeonato do Mundo de Ralis, Mārtiņš Sesks, no Rali da Polónia, no início deste mês.

Embora tenha terminado a prova uma posição atrás de Neuville, em quinto lugar da geral, Sesks – que se estava a estrear com um Ford Puma M-Sport não híbrido na prova de alta velocidade em pisos de terraa – ‘roubou’ dois pontos ao líder do campeonato ao terminar a ação de sábado com 0,1 segundos de vantagem sobre ele.

O jovem letão Sesks também registou um tempo entre os dois primeiros na segunda especial do rali, onde foi parcialmente ajudado pela posição na estrada: “É definitivamente bom ver”, disse Neuville, que lidera o campeonato com 15 pontos após a sétima ronda de 13. “Quando cheguei ao WRC, estava sempre a limpar a estrada, o que é, sem dúvida, por vezes um pouco frustrante. Mas, mesmo assim, tiro o chapéu, porque ele fez um trabalho muito, muito bom para a sua primeira vez no carro numa prova tão rápida.”

A etapa polaca do WRC assinalou o primeiro de três ralis de terra rápidos seguidos, com o Tet Rally Latvia e o Secto Rally Finland a seguir no calendário. Para a estrela do Hyundai i20 N, Neuville, que confessa estar menos à vontade em estradas tão rápidas, as próximas rondas serão cruciais: “Penso, e não é segredo para ninguém, que a maior luta para nós é agora”, admitiu. “Precisamos de manter a cabeça fria e seguir o nosso feeling: “Os aspetos positivos são que, se forçarmos, a velocidade está lá, mas precisamos de boas condições. Os pontos que se marcam em fins de semana difíceis são os mais valiosos e [na Polónia] marcámos uma quantidade razoável de pontos para um fim de semana tão difícil.”