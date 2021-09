WRC: Navegadores queixam-se da posição nos novos Rally1 | AutoSport

Em declarações ao Dirtfish, Martin Järveoja, navegador de Ott Tänak expressou a sua preocupação face à posição do navegador dentro dos novos Rally1. Recordamos que a FIA introduziu novas alterações nos carros tendo em vista a segurança dos ocupantes, nomeadamente a introdução de um novo roll bar, de ‘double hoop’, ou braços duplos, que dão mais resistência global ao roll-bar, mas Järveoja entende que isso foi feito comprometendo a posição dos navegadores. Segundo o estónio, os navegadores estão agora posicionados bem mais altos e chegados para a frente, que que sucedeu com os atuais carros.

Sendo verdade que estar mais alto, protege mais a coluna vertebral dos navegadores quanto às pancadas no chão nos troços mais duros, quando nos lembramos que mais cedo ou mais tarde, vai haver capotanços, nesse contexto os navegadores estão bem mais perto do teto do carro.

“Não gosto nada da posição de assento. E eu não sou alto. De momento estou demasiado apertado dentro do carro e isso não é seguro” disse. Järveoja.

Stuart Loudon, navegador que já fez vários testes no Ford Puma Rally1 ao lado de Matthew Wilson: Ando no carro há seis meses, no primeiro dia achei que não conseguia fazer isto. Sentamo-nos muito mais à frente e muito mais alto. Pelo menos nos carros atuais, consegue-se esticar um pouco as pernas, mas nos carros novos não se consegue fazer isso de todo”.

Contudo, a FIA já disse que tem estado a ouvir os navegadores, as equipas e irá proceder em conformidade. O Diretor Técnico da FIA, Xavier Mestelan Pinon disse ao DirtFish que os regulamentos não são finais: “Estamos a trabalhar nisto com as equipas e vamos ajustar os bancos à altura dos pilotos e navegadores. O objetivo é colocar o piloto e navegador longe do teto, do fundo e do lado do carro”, disse.