WRC: Nasser Al-Attiyah pode estar de regresso

Nasser Al-Attiyah pode estar próximo de regressar ao Campeonato do Mundo de Ralis (FIA WRC). O último rali que o piloto do Qatar participou a contar para o WRC foi o Rali de Espanha em 2015, ao volante de um Skoda Fabia R5.

Neste momento, Al-Attiyah tem corrido principalmente no Campeonato do Médio Oriente de Ralis, fazendo algumas aparições no Campeonato da Europa de Ralis (FIA ERC) e competindo no Rally Dakar.

Agora, o plano pode passar por participar no Rali Safari Quénia com um Toyota Yaris WRC, juntamente com Mathieu Baummel.

De momento e devido à pandemia coronavírus (COVID-19) o WRC viu as rondas da Argentina, Portugal e Itália adiadas. Em principio o campeonato deve retomar com o Rali Safari Quénia, no fim-de-semana de 15 a 19 de julho.