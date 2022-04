WRC: não há pneus perfeitos para os pilotos de ralis… e o ‘defeito’ não é dos pneus | AutoSport

Foram vários os pilotos no Rali da Croácia que se queixaram do exagero de furos, que condicionou os resultados de muita gente, ‘atirando-se’ à Pirelli por esse facto, mas as equipas deixaram bem claro que o ónus desta questão reside exclusivamente nos ‘exageros’ dos pilotos, algo que já tinha sido referido por Terenzio Testoni, diretor da Pirelli no final do primeiro dia de prova.

Explicar bem o ‘problema’ dos pilotos é simples: não há pneus perfeitos para os pilotos de ralis, e o ‘defeito’ não é dos pneus.

É verdade que Pierre-Louis Loubet e Gus Greensmith, ambos da M-Sport, abandonaram depois de ficar sem pneus sobressalentes, mas não há nada a fazer quando os pilotos abusam.

Seja qual for a construção de um pneu, terá sempre o seu limite e se há algo que os pilotos fazem bem é levar todo o material que têm à sua disposição aos limites, e não há nada a fazer quando esses limites são ultrapassados.

É óbvio que com a estrada muito molhada, os pilotos não rodam como num rali de asfalto seco em que parecem andar sobre carris devido à aderência dos pneus. Ou seja, ao andarem muito mais a escorregar com o carro, não só trazem muito mais sujidade para a estrada condicionando quem vem atrás, como se arriscam muito mais a furar.

Os pneus para piso de chuva são mais macios, de maneira a aderir melhor ao piso (ndr, nos carros do dia a dia, deve diminuir a pressão quando chove, pois o pneus estando com menos pressão agarra melhor ao asfalto e ‘expulsa a mesma quantidade de água através dos cortes no piso.

Quando está seco, pode subir um pouco a pressão, de modo a poupar mais combustível, porque há menos atrito dos pneus com o asfalto) escorregadio devido à humidade ou água, portanto se o pneus já de si é mais frágil, a probabilidade de furar já é maior.

É verdade que a Pirelli poderia fazer pneus de chuva muito mais duros, mas depois os pilotos iam queixar-se que os meus não aderem.

Convém recordar que a Pirelli faz pneus para a época toda, e se houvesse um pneu melhor para esta prova na Croácia, à chuva, já não seria bom para a Catalunha, se também chovesse, porque na Catalunha há muito menos cortes e sujidade na estrada.

Resumindo, faz parte os pilotos queixarem-se sempre que o material não é perfeito, especialmente quando lhes acontece alguma coisa. Mas como se sabe nunca acontece a todos. Por vezes, furar é puro azar, mas a grande maioria das vezes são excessos ou erros.