WRC: Nada demove Sébastien Ogier da ideia da ‘reforma’ | AutoSport

Ganhaste quatro em seis provas, estás bem lançado para o oitavo título, podia cá ficar muitos e bons anos e continuar a ser competitivo. Continuas a pensar retirar-te? “Oitavo título? Passou apenas meia época. É um bom começo de temporada com quatro triunfos em seis ralis, é uma boa conquista porque, neste momento, a competitividade do campeonato é bastante elevada. É bom e gosto muito, mas, mais uma vez, digo-o novamente, tenho prioridades diferentes na vida e um plano diferente para o futuro.

Não haverá resultados desportivos que me façam mudar de ideias.

Dito isto, vou tentar fazer o meu melhor para garantir o oitavo título. É uma primeira metade da temporada muito boa. Mas é apenas metade. Há ainda muitos pontos a serem conquistados. Temos de continuar por esse caminho. Estou ansioso pelo final desta época.

O carro é espantoso de conduzir e eu gosto muito dele. Tenho de tentar manter o ímpeto”.