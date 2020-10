WRC: Na Sardenha não há ordens de equipa por parte da Toyota

O Campeonato do Mundo de Ralis (FIA WRC) vai este fim de semana à Itália, para o Rali da Sardenha. Na Toyota, Elfyn Evans e Sebastien Ogier lideram o campeonato, quando faltam apenas duas rondas para a conclusão da temporada de 2020.

O chefe de equipa da Toyota Gazoo Racing no WRC, Tommi Mäkinen, afirmou que não é adepto de ordens de equipa, deixando assim os seus pilotos lutaram pelo título de 2020, mas tendo sempre em mente o título de construtores para a Toyota.

“Ainda preciso de falar com os pilotos, mas não vejo qualquer possibilidade de ordens de equipa na Sardenha. Sabem que não sou grande fã disso. O Elfyn tem o pior lugar para começar e o Seb tem o segundo pior. Nunca se sabe o que pode acontecer”, disse Mäkinen ao dirtfish.com.

Mas este pensamento acaba por ser contrariado com as declarações sobre o título de construtores, onde a Toyota também lidera com 174 pontos, mais nove pontos do que a Hyundai e que Mäkinen quer vencer antes de deixar a equipa no final do ano.

“O mais importante é o título de construtores. Claro que não podemos ter o risco de ter carros a lutar, mas ainda temos de ver”, finalizou Mäkinen.