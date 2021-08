WRC na Letónia? Porquê quando já há Estónia e Finlândia? | AutoSport

Surgiu na Finlândia a informação que a Letónia pode estar prestes a receber o Mundial de Ralis no futuro próximo. Fontes do país do Báltico, referem que os organizadores do Rally Liepaja, na Letónia, receberam uma proposta de cooperação plurianual da empresa promotora do WRC.

Como se sabe, o Liepaja Rally faz parte do Europeu de Ralis 2013, e desde há algum tempo que o novo Promotor do ERC é o mesmo que o do WRC pelo que é natural que algo mude ao nível da cooperação e eventual entre o WRC e ERC em termos de calendário

Segundo se sabe, os organizadores do Liepaja Rally iniciaram negociações sobre um acordo que incluiria a ida para o WRC em 2024. Em 2022 e 2023, o Liepaja Rally faria parte do Europeu de Ralis.

Pode ser verdade, mas dificilmente o WRC se centrará em quatro provas na zona do Báltico, Finlândia, Suécia, Estónia e Letónia. É verdade que a Suécia ruma a norte, para ter neve e gelo ‘garantido’, a Finlândia… é a Finlândia, a Estónia foi solução para o WRC em 2020 e 2021, e pode continuar mais algum tempo, mas daí ainda acrescentar a Letónia, pensamos ser demais e que seria um erro.

O Rali da Finlândia, Estónia e Letónia têm muito mais em comum do que o contrário, e não parece que o WRC precise no seu calendário de provas tão ‘iguais’.

Precisa sim, de diversidade, de uma prova dos EUA/Canadá, manter-se em África, e descobrir pelo menos um bom evento na Ásia. Globalizar-se muito mais, manter os custos razoáveis para poder ter em breve mais construtores. Essa sim, é a receita. Mais do mesmo, está longe de ser positivo…