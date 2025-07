WRC na América do Sul: Paraguai e Chile Preparam-se para a estreia e regresso

Depois do Rali da Finlândia, o WRC regressa após as férias na América do Sul com os ralis do Paraguai e Chile. O primeiro é uma estreia absoluta, o segundo, um regresso.

A menos de 50 dias do regresso do Mundial de Ralis à América do Sul, o Paraguai e o Chile intensificam os preparativos para acolher eventos de classe mundial em agosto e setembro. O Paraguai fará a sua estreia histórica com o ueno Rali do Paraguai, seguido pelo familiar Rali do Chile Bio Bío.

Ambos os países estão a investir significativamente em infraestruturas e logística para garantir uma experiência memorável para equipas e fãs, mas o Chile ainda tem problemas para resolver fruto do suspensão do contrato entre o Serviço Nacional de Turismo (Sernatur) e a Horta Producciones, promotor do evento, colocando dessa forma em causa a realização da prova, agendada para setembro. Estão em causa alegadas irregularidades jurídicas no processo de adjudicação direta e na estrutura contratual, o que poderá obrigar à devolução dos 8.500 milhões de pesos já transferidos. A Contraloria determinou que o contrato para a organização das etapas chilenas do WRC em 2025 e 2026 não cumpre os requisitos legais. Já o Governo Regional tenta minimizar impacto e promete respostas rápidas, alegando que as falhas identificadas são “emendáveis”, desde que as correções sejam feitas com rapidez.

WRC: América do Sul prepara-se para um regresso monumental

Independentemente de tudo o que suceder, Paraguai e Chile trabalham a todo o vapor nos preparativos. Ambos os países prometem entregar eventos de classe mundial em agosto e setembro, marcando um momento significativo para o desporto motorizado na região.

A jornada começa com um marco histórico: a tão aguardada estreia do WRC no Paraguai, com o ueno Rali do Paraguai, que decorrerá de 28 a 31 de agosto. Duas semanas depois, a série regressa a território familiar para a quarta edição do WRC do Rali do Chile Bio Bío, que terá como centro a cidade de Concepción, caso se resolvam os problemas referidos acima.

Paraguai: investimento e inovação para uma estreia histórica

No Paraguai, a escala dos preparativos é extraordinária. Encarnación, a cidade anfitriã do rali, recebeu um investimento de 10 milhões de dólares para a modernização do seu aeroporto internacional. Este aeroporto abrirá como uma infraestrutura internacional a tempo inteiro a 7 de agosto, e prevê-se que receba até 150 voos diários durante o período do evento, com companhias aéreas nacionais e internacionais, incluindo a FlyBondi, a manifestarem forte interesse.

A capacidade de alojamento também está a ser expandida, com 373 hotéis e mais de 9.000 camas disponíveis nas regiões de Itapúa, Alto Paraná e Misiones. Para responder à procura esperada, os organizadores estão a introduzir uma solução de “glamping” com capacidade para 7.500 pessoas ao longo do percurso. Paralelamente, um horário flexível de transportes públicos e medidas de controlo fronteiriço simplificadas vão garantir uma viagem tranquila para os estimados 200.000 a 300.000 visitantes.

Chile: finalização dos preparativos com grande dinamismo

O Chile também está a finalizar os seus preparativos com um dinamismo impressionante. Felipe Horta, Presidente do Rali do Chile Bio Bío, confirmou que as equipas estão a trabalhar a toda a velocidade em todos os departamentos – desde as operações desportivas e o planeamento de segurança até à logística de transmissão televisiva e o envolvimento dos fãs.

“Temos trabalhado na fase final de atualização do roteiro, fazendo correções e melhorias no nosso Plano de Segurança e Plano Médico, planeando as transmissões televisivas e as atividades pré-evento”, afirmou Horta. “Estamos também a avançar em tudo o que se refere à Rally Village e à Fan Zone, que é onde esperamos receber o maior número de fãs que, estamos certos, virão à Região do Biobío. Temos muita esperança de que esta edição do WRC Rali do Chile Biobío seja tão bem-sucedida, ou ainda mais, do que as anteriores.”

O Governador da Região do Biobío, Sergio Giacaman, expressou a importância do regresso do rali à sua região: “Estamos a trabalhar em toda a coordenação necessária com as autoridades policiais e de segurança, com as agências de transportes públicos, os municípios, e, basicamente, toda a Região do Biobío está a preparar-se para o WRC, tanto a nível logístico como da perspetiva do comércio, hotelaria e restauração. É um evento muito importante para a Região do Biobío, e é por isso que fizemos um esforço coordenado para garantir um resultado bem-sucedido.”

A organização de eventos desta magnitude, especialmente em desportos motorizados como o WRC, exige uma coordenação meticulosa entre diversas entidades, desde as federações desportivas às autoridades locais e regionais. A capacidade de mobilizar recursos e infraestruturas, como visto nos preparativos do Paraguai e do Chile, é crucial para o sucesso e o impacto económico e turístico que estes ralis trazem às regiões que os acolhem.