WRC Mundial Júnior 2001, Sébastien Loeb: O primeiro de muitos…

O primeiro de muitos… titulou o AutoSport há 20 anos, no final do Rali da Córsega. Não tínhamos bola de cristal, mas já escrevíamos: “É o mínimo que se espera deste jovem piloto francês. Quando falta ainda disputar uma ronda do Campeonato Super 1600 (o Rali da Grã-Bretanha), Sébastien Loeb, em Citroen Saxo, sagrou-se, em “casa”, o primeiro vencedor da competição criada este ano pela FIA, cujo principal objetivo passa por descobrir novos valores que venham juntar-se aos ‘veteranos’ do presente.

Sébastien Loeb venceu quatro das cinco provas em que alinhou – Catalunha, Acrópole, Finlândia e, agora, Córsega -, depois de ter metido umas ‘férias’ para ser segundo no Rali Sanremo, na sua estreia ao volante do Xsara WRC… ah, é verdade, e sagrar-se campeão de França!

“Garantir desde já a vitória na categoria é fantástico. Se nas outras provas tivemos sempre uma pequena vantagem para os nossos adversários, as coisas não foram nada simples aqui, com o Dallavilla, que nunca nos deu um minuto de descanso. Agora, posso ir para o Rali da Grã-Bretanha e ganhar mais experiência sem qualquer tipo de pressão”, explicou.

O resto é história, e da boa…