WRC: Mundial de Ralis Júnior FIA arranca no Rali da Suécia | AutoSport

O Campeonato do Mundo de Ralis Júnior FIA tem início na Suécia com nove Ford Fiesta Rally3 construídos na M-Sport Polónia nas mãos das estrelas em ascensão dos ralis.

Entre eles está Grégoire Munster, que pretende ganhar experiência na neve, visando o futuro.

Como se sabe, o Junior WRC é uma série de uma só marca para jovens pilotos e logicamente Munster não tem os olhos postos nessa competição, mas sim ganhar experiência na neve, uma superfície que, até ao teste pré-evento na quarta-feira passada, era completamente estranha para ele: “É bastante diferente”, ri-se Munster quando lhe perguntam sobre a sua primeira experiência de condução no gelo. “Quanto mais de lado se vai, mais aderência se obtém com os pregos [pneu] que realmente entram no gelo espesso”. O nível de aderência torna-se bastante exponencial e isso é realmente bastante agradável. Se me perguntarem em que superfície prefiro conduzir, é na terra, mas no futuro talvez seja na neve. Comecei a conduzir na Bélgica e lá só há eventos de asfalto, por isso naturalmente sou um pouco mais um piloto de asfalto”.

Nove pilotos participam no Rally da Suécia, desses apenas dois (William Creighton e Laurent Pellier) disputaram anteriormente uma ronda do campeonato.