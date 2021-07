WRC: Mundial de Ralis com 13 provas em 2022, incluindo Portugal | AutoSport

O Conselho Mundial da FIA está prestes a discutir o calendário do Mundial de Ralis de 2022, e Portugal vai quase certamente ser confirmado no calendário, ainda que para já a FIA não pretenda ‘fechar’ a questão. Há algumas mudanças sensíveis, por exemplo a quase certa ausência da Alemanha.



Fala-se em 17 candidatos para as 13 vagas: A temporada deverá incluir os ralis de Monte Carlo, Suécia (bem mais para norte), Croácia, Portugal, Itália, Safari (Quénia), Estónia, Finlândia, Grécia, Espanha, Irlanda do Norte, Austrália ou Nova Zelândia e Japão.



O México continua em dúvida bem como a Argentina: “Por causa da pandemia não iremos confirmar um calendário final, mas sim apenas datas importantes”, disse o diretor de ralis da FIA, Yves Matton.