WRC: Mundial de 2024 arranca com o Rallye Monte-Carlo | AutoSport

A nova temporada do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA começa esta semana, com o regresso à ação da duma das mais duras e espetaculares competições de desportos motorizados do mundo com o lendário Rallye de Monte-Carlo, que se realiza de 25 a 28 de janeiro.

Treze rondas esperam pilotos, equipas e adeptos, em provas divididas por quatro continentes durante a 52ª temporada do WRC. O Rali de Monte Carlo dá início ao novo ano em grande estilo, como habitualmente.

O Rallye Monte-Carlo, a prova mais antiga do calendário do WRC e, sem dúvida, o rali mais imprevisível do ano, este ano muda a sua base do Principado do Mónaco para a cidade alpina francesa de Gap, onde esteve mais recentemente sediado em 2021. As estradas de asfalto relativamente simples no alto das montanhas tornam-se complicadas pelo clima invernal, pois as condições podem mudar repentinamente, colocando a ênfase em escolhas mais inteligentes de pneus.

Reviravoltas tácticas: Nova estrutura de pontos acrescenta uma nova dimensão

O WRC apresenta agora um sistema de pontos renovado que traz mais emoção e intriga aos troços de encerramento do rali no domingo de manhã. A estrutura atribui até 18 pontos com base na classificação geral após o sábado, até mais sete pontos para os desempenhos no domingo, e mantém os tradicionais cinco pontos de bónus para a Power Stage no final do rali.

Estas atualizações não alteram o conceito central de determinar o vencedor geral do rali. Como sempre, a equipa com o menor tempo total em todo o evento será coroada vencedora.

Formações de pilotos: Mudanças no mercado e caras novas

A Toyota Gazoo Racing, atual campeã de pilotos e construtores, conta com três carros para a abertura da temporada, agora liderados pelo vice-campeão do ano passado, Elfyn Evans, que inicia a sua quinta temporada com a equipa. O galês tem a companhia do japonês Takamoto Katsuta, que passa a ocupar um lugar a tempo inteiro num dos carros GR Yaris Rally1 da Toyota. O nove vezes vencedor de Monte-Carlo, Sébastien Ogier, guia o terceiro Yaris, enquanto o atual campeão do mundo Kalle Rovanperä completará um programa parcial para a Toyota em 2024, com início na Suécia no próximo mês.

A Hyundai Motorsport voltou a contratar Ott Tänak, depois de o estónio ter passado a última época com a M-Sport Ford. Tänak venceu nove ralis com o construtor coreano entre 2020 e 2022. Agora pretende fazer história e conquistar a primeira coroa de pilotos para a marca, tendo anteriormente conquistado o título ao volante de um Yaris em 2019.

O belga Thierry Neuville, cinco vezes vice-campeão do campeonato, lidera o ataque do i20 N Rally1 com Tänak, enquanto o atual campeão do WRC2, Andreas Mikkelsen – de volta ao nível mais alto do WRC pela primeira vez desde 2019 – volta a pilotar o terceiro carro da equipa esta semana. Irá alternar a condução com o espanhol Dani Sordo e o finlandês Esapekka Lappi ao longo da época.

A M-Sport Ford conta com uma formação jovem, com Adrien Fourmaux e Grégoire Munster a participarem em campanhas completas a bordo de carros Puma Rally1. O francês Fourmaux regressa a tempo inteiro ao Rally1 com a M-Sport, depois de ter competido no WRC2 – a principal categoria de apoio do WRC – em 2023, enquanto 2024 marca a primeira época completa de Munster no auge dos ralis, tornando-o o primeiro luxemburguês a conseguir o feito.

O mestre do Monte Ogier quer bater recordes

Ogier procura a décima vitória recorde no Monte-Carlo em estradas próximas do seu local de nascimento, perto da cidade anfitriã de Gap, nos Alpes franceses. Mas o piloto de 40 anos não dá nada por garantido, sabendo exatamente o quão desafiantes podem ser as estradas: “Para mim, este é um evento obrigatório e há muitas esperanças para este primeiro rali”, disse ele. “Penso que é o rali que temos de respeitar mais do que qualquer outro, uma vez que as condições podem ser muito difíceis, o que significa que nada está garantido. Os números nunca são a minha principal motivação, mas se conseguisse uma 10ª vitória neste evento seria algo muito especial.”

O rali começa na Praça do Casino, no Mónaco, na quinta-feira à tarde. Os concorrentes enfrentam 17 testes de velocidade que cobrem 324,44 km antes do final da tarde de domingo, no centro do Mónaco.

Horário

Quarta-feira 24. 1.

Shakedown (Route de la Garde) 3.28 km 15:31

Quinta-feira 25. 1.

PEC1 Thoard / Saint-Geniez 21.01 km 19:35

PEC2 Bayons / Bréziers 25.19 km 20:58

Sexta-feira 26. 1, 2ª etapa

PEC3 Saint-Léger-les-Mélèzes / La Bâtie-Neuve 1 16.68 km 07:51

PEC4 Champcella / Saint-Clément 1 17.87 km 09:24

PEC5 La Bréole / Selonnet 1 18.31 km 10:57

PEC6 Saint-Léger-les-Mélèzes / La Bâtie-Neuve 2 16.68 km 13:56

PEC7 Champcella / Saint-Clément 2 17.87 km 15:29

PEC8 La Bréole / Selonnet 2 18.31 km 17:02

Sábado 27. 1, 3ª etapa

PEC9 Esparron / Oze 1 18.79 km 07:05

PEC10 Les Nonières / Chichilianne 1 20.04 km 08:53

PEC11 Pellafol / Agnières-en-Dévoluy 1 21.37 km 10:06

PEC12 Esparron / Oze 2 18.79 km 13:05

PEC13 Les Nonières / Chichilianne 2 20.04 km 14:53

PEC14 Pellafol / Agnières-en-Dévoluy 2 21.37 km 16:06

Domingo 28. 1, 4ª etapa

PEC15 La Bréole / Selonnet 3 18.31 km 06:04

PEC16 Digne-les-Bains / Chaudon-Norante 19.01 km 07:35

PEC17 La Bollène-Vésubie / Col de TuriniPower Stage] 14.80 km 11:15

NOTA: Hora de Portugal continental