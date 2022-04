WRC: Muito cuidado nos testes para o Rali de Portugal | AutoSport

Depois do que se viu nos recentes testes da Hyundai, o AutoSport foi contactado por uma equipa do WRC no sentido de apelar às pessoas que marquem presença nos testes que se estão a realizar, e ainda virão a realizar-se, que tenham o máximo cuidado quanto aos locais onde se colocam, de modo a evitar eventuais problemas.

Ao contrário do que sucede no Rali de Portugal em que a presença de público é totalmente controlada, nos testes isso não sucede, e os abusos são e têm sido mais do que muitos, basta ver os mais recentes vídeos para o comprovar.

Por isso o AutoSport apela aos adeptos mais conhecedores que ajudem os espectadores menos informados a colocarem-se em zonas sem quaisquer perigos.

As equipas levam os seus carros aos limites nos testes de modo a perceber as fraquezas dos seus carros, de acordo com as afinações testadas, pelo que os andamentos em testes nunca serão de contenção.

É bom lembrar as eventuais consequências de um acidente com danos físicos e da repercussão que isso poderia ter.

É habitual adeptos queixarem-se nas redes sociais da forma exigente com o Rali de Portugal é controlado no que ao público diz respeito, mas quanto a isso convém recordar que a coragem do ACP em levar o rali para o Norte, onde existe imensamente mais público a ver o rali, tem sido premiada com bom comportamento, ano após ano, mas depois do que sucedeu em Portugal nos anos 80, e não só, o nosso rali ficará para sempre marcado pelo que eram os excessos do público. Foram tempos vividos com grande emoção, na altura, mas hoje percebe-se, porque a sociedade evoluiu, os riscos do que se fazia, e infelizmente, alguns pagaram com a vida esses excessos.

Portanto, todos os que puderem ajudar a proteger o Rali de Portugal, nunca serão demais.

Perto da emoção, mas longe do perigo, por favor…