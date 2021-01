WRC: Mudar de navegador nem sempre resulta

Mads Ostberg é este fim de semana comentador do wrc.com e para lá de ter revelado que irá regressar lá mais para a frente este ano, falou também do efeito que poderá ter uma mudança de navegador como a que vai suceder com Thierry Neuville que terá nesta prova Martijn Wydaeghe ao lado no Hyundai I20 Coupé WRC, depois de ter tido Nicolas Gilsoult tanto tempo: “muita gente pensa que as notas definem o andamento e isso é verdade, mas quando o piloto está a ouvir as notas, muito é sobre o tom e volume do navegador. No princípio da minha carreira eu tinha um navegador sueco, e o tom e tudo o resto era diferente e quando mudei para norueguês as notas eram as mesmas mas aí passei a perceber porque tinha dificuldades. A forma, o tom o volume, tudo faz diferença, por vezes resulta mudar de navegador, outras não. Pode ser um grande desafio ter um novo navegador. Se o tom o volume não for na dosagem correta, é preciso que o tom e a velocidade sejam corretos, tem que ser feito da maneira certa”, disse Ostberg. Ou seja por vezes pode não resultar uma mudança de navegador, pois a este nível qualquer pequeno detalhe faz diferença e esta questão do navegador, só correndo junto numa prova como vai suceder neste Monte Carlo permitirá a Neuville perceber se a mudança faz ou fez sentido.