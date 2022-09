WRC, ‘mosquitos por cordas’ na Hyundai: e também muita alegria, acabaram de fazer história | AutoSport

Como se percebeu neste final de rali, as coisas não andam nada bem entre os pilotos da Hyundai, bem como entre Ott Tänak e a equipa. Só assim se explicam as declarações no fim de um rali em que a Hyundai MotorSport acabou de fazer história ao colocar os seus três carros nos três lugares do pódio.

Quando questionado o que achava das ordens de equipa, que impediram que Tanak atacasse o primeiro lugar de Neuville, que vieram diretamente do presidente da Hyundai Motorsport, Sean Kim, e não do vice-diretor da equipa Julien Moncet, o estónio foi cáustico: “depende do objetivo. Se querem lutar por um campeonato (ndr, de pilotos), a decisão de ter ordens de equipa foi errada. Se queres ter boas relações públicas, é uma boa decisão. Depende da perspetiva, da forma como se olha para a decisão…” começou por dizer Tanak, que quando lhe perguntaram a sua visão, disse que tinha sido uma decisão errada: “da minha perspetiva, quero lutar pelo campeonato, obviamente, mas tudo bem. É pena porque não pudemos ter uma luta justa, andei o dia todo de sexta-feira a carregar o sistema híbrido para nada (porque não funcionou), ontem de manhã (sábado) tivemos outros problemas, portanto, não estava perto o suficiente”, disse Tanak que entende que devia ter tido a oportunidade de lutar pela vitória.

É óbvio que este deve ser o ponto de vista de um piloto, pois quem não tiver esta vontade de vencer, nunca será um bom piloto e Tanak, tem-na, a questão é tão somente se deve ser esta a forma de a expor. Ele achou que sim, o Vice-diretor da equipa, Julien Moncet já veio a público dizer: “acabem com as polémicas das ordens de equipa”

Para Moncet, a questão era simples: “o nosso principal alvo era assegurar os três carros no pódio. Isto nunca aconteceu na história da Hyundai Motorsport e este é um resultado absolutamente fantástico. Tudo o que vier a seguir é um tópico secundário…”