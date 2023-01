WRC: Monte Carlo vai regressar a Gap em 2024 | AutoSport

Na história do Rali de Monte Carlo há imensos ralis que se realizaram quase completamente no ‘seco’, mas no passado, tendo em conta que os ralis eram muito extensos, podia ter-se um pouco de tudo, ou que não sucede atualmente com percursos em ‘trevo’.

Por acaso, temos tido a sorte de ter nos últimos anos ter havido alguma neve e gelo no Monte Carlo, mas este ano, foi quase nula a neve e o gelo, nem vê-lo, exceção feita à água que os espectadores atiraram para a estrada na 5ª feira à noite e que apanhou desprevenidos alguns pilotos.

Por isso, tivemos um Rali de Monte Carlo totalmente seco. E não é suposto, embora todas saibam que pode acontecer.

A história da prova de arranque do WRC sempre se fez muito das dificuldades das escolhas de pneus e com o percurso quase todo nos Alpes Marítimos, é cada vez menos provável que tenham neve e gelo, mesmo no pico do inverno.

Portanto, mesmo que oficialmente tivesse havido alguma hesitação por parte de Valence e da Ardèche, como foi pensado, o Rali de Monte Carlo regressará no próximo ano a Volta a Gap e os ‘Hautes-Alpes’. Aí é bem mais provável haver neve e gelo, pois é bem mais a norte, e essencialmente, a uma altitude bem maior. O Automobile Club de Monaco anunciou recentemente a sua decisão, e isso é uma boa notícia em termos desportivos. No fim do Monte Carlo foi o próprio Sebastien Ogier que pediu o regresso do evento a Gap, de modo a poder haver as condições que todos gostaríamos no Monte Carlo. Estradas míticas dos antigos ‘Monte Carlo’ não faltam por ali, seja como for, teremos de esperar até ao início do verão para conhecer o percurso em pormenor.