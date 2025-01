WRC, Monte Carlo: Sebastien Ogier foi o mais rápido na SS1

O Sol escondeu-se, e deu lugar a uma das noites mais desejadas do ano. O rali de Monte Carlo está na estrada, a SS1 já começou a dar algumas surpresas. A especial Digne-les-Bains / Chaudon-Norante 1 – com 19.01 km, feita já com a escuridão da noite como pano de fundo, sorriu a Sébastien Ogier / Vincent Landais – (Toyota GR Yaris Rally1).

A dupla da Toyota fez o primeiro troço do ano em 11:30.4, superando os seus colegas de equipa, Elfyn Evans / Scott Martin – (Toyota GR Yaris Rally1) que demorou mais 3.9 segundos a concluir esta especial. A fechar o top 3, a dupla campeã do mundo, Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), que ficou a 4.4 segundos da referência. O top 3 cabia em menos de 5 segundos, mas a distância para os restantes era duas vezes maior. Adrien Fourmaux / Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) perderam mais de dez segundos e Ott Tänak / Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) fechou o top 5 a 13.5 segundos do melhor tempo.

Kalle Rovanperä / Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) perderam 15.6 seg e Takamoto Katsuta / Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) ficram a mais de 17 segundo da referência.

Kalle Rovanperä reconheceu a dificuldade de conduzir às escuras em estradas desconhecidas, referindo: “Foi a minha primeira passagem neste troço e, às escuras, não é assim tão fácil. Os outros pilotos já fizeram este troço no ano passado.”

Takamoto Katsuta debateu-se com problemas no seu carro, explicando: “Temos um problema, por isso… Tentei o meu melhor. Só preciso de sobreviver hoje”. Da mesma forma, Adrien Fourmaux admitiu ter perdido a confiança depois de se deparar com muita sujidade na estrada, afirmando: “Depois de 10 km, estava com pouca aderência na travagem e nas curvas… fui cauteloso — talvez um pouco demais.”

Sébastien Ogier achou as condições mais fáceis de gerir do que o esperado, comentando: “Esperava condições mais difíceis, mas foi bom conduzir.” Entretanto, Ott Tänak concentrou-se em fazer um troço limpo e sem incidentes, dizendo: “É o Monte, por isso é normal aqui. Uma especial segura e limpa.”

Elfyn Evans admitiu ter sido cauteloso depois de encontrar secções escorregadias, explicando: “Provavelmente um pouco cuidadoso demais no final, mas não muito mau.” Thierry Neuville destacou o desafio de se adaptar aos novos pneus, dizendo: “Primeira vez nestas condições com este pneu… difícil de começar.”

Ogier lidera o rali com 3.9 segundos de vantagem para Evans e 4.4 segundos de vantagem para Neuville. O resto da concorrência está já a mais de dez segundos.

Em WRC2, Oliver Solberg / Elliott Edmondson (Toyota GR Yaris Rally2) começou mal o rali com um exagero numa curva rápida, que levou a um toque que partiu a jante. Solberg, reconheceu que não aqueceu devidamente os pneus e terá partido mais do que uma jante. O resultado desta pequena aventura foram quase seis minutos perdidos.

Nikolay Gryazin / Konstantin Aleksandrov (Škoda Fabia RS Rally2) começaram melhor e foram 0.2 seg mais rápidos que Yohan Rossel / Arnaud Dunand (Citroën C3 Rally2) e 8.9 seg. mais rápidos que Eric Camilli / Thibault de la Haye (Hyundai i20 N Rally2) com Gus Greensmith / Jonas Andersson (Škoda Fabia RS Rally2) a ficarem a 9.4 seg. da referência

Resultados AQUI