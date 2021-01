WRC: Monte Carlo 2022 de regresso ao Mónaco?

Segundo rumores que correm em França o Rali de Monte Carlo pode regressar ao Mónaco como ‘base’ da prova e utilizar troços mais perto de Nice e do Mónaco. Claro que troços como o Turini e alguns ali à volta sempre fizeram parte do evento – este ano por acaso não pelas razões que se conhecem, a pandemia e as suas restrições – a verdade é que no passado, especialmente quando os ralis eram bem maiores, era possível ter troços na zona de Gap e vários pelo ‘caminho’ até ao Mónaco. Desde 2006 que a prova não é centrada em troços muito mais perto do Mónaco, mas há muitos e famosos, por exemplos as famosas Clues d’Aiglun da foto (se ficou intrigado com a foto, dizemos-lhe já que nós também, mas há uma explicação) . Vamos ver o que decide o Automobile Club de Monaco, sendo que a saída de Gap pode ter a ver com a anunciada despedida de um dos seus filhos pródigos: Sébastien Ogier!