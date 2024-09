WRC: ‘Mind Games’ entre Ogier e Neuville, com Abiteboul a ‘dar a resposta’

Não é novidade nenhuma, Sébastien Ogier já utilizou esta tática muitas vezes no passado, até com o seu atual chefe de equipa, Jari-Matti Latvala: usar ‘mind-games’.

A ‘vítima’ agora foi Thierry Neuville a quem Ogier disse ontem no final do dia na Media Zone que tinha de “aprender a abrir a estrada” – e continuou: “prova-se que o líder do campeonato não é assim tão rápido, nós somos segundos na estrada e tirámos-lhe 45 segundos em quatro troços, talvez ele precise de parar de chorar e aprender a ser primeiro na estrada”.

Muitas vezes no passado, Ogier se queixou do mesmo, mas, na verdade, não foi por isso que perdeu algum título, ganhando todos entre 2013 e 2018 e depois mais dois em 2020 e 2021.

Mas também há que dizer que Neuville teve problemas de motor que trabalhava em três cilindros, foi também por isso que perdeu tanto tempo.

Talvez tenha sido um pouco a frustração de Ogier que se comprometeu a fazer as últimas quatro provas de modo a tentar evitar que seja a Hyundai a vencer o título de pilotos pela primeira vez na sua história, mas o problema no turbo coloca-o muito longe de recuperar muito a Neuville, até porque com Sordo 7.2s na frente do belga, fica claro que a Hyundai vai trocar as posições e colocar Sordo a tentar servir de tampão a Ogier.

O DirtFish revelou ao chefe de equipa da Hyundai, Cyril Abiteboul, as palavras de Ogier, e como se pode calcular, a resposta foi imediata: “só olho para a classificação. Vamos ver na Gala da FIA em dezembro quem é o primeiro”, disse o francês, agora que tem um respaldo muito significativo.