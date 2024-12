WRC: Mikkelsen “orgulhoso” por ver Neuville ser coroado campeão

Andreas Mikkelsen passou grande parte da sua carreira a medir forças com Thierry Neuville, mas no Japão, deixou de lado qualquer rivalidade para se sentir apenas orgulhoso ao ver o amigo atingir o topo da modalidade.

Enquanto a sua própria prova no Japão terminou de forma amarga, com um acidente no túnel de Isegami, Neuville guiou o seu i20 N Rally1 com mestria até à linha de chegada, conquistando o tão sonhado título mundial.

“Estou muito feliz pelo Thierry”, confessou Mikkelsen, visivelmente emocionado. “Crescemos juntos e competimos desde os tempos dos ralis nacionais. Somos amigos próximos, e vê-lo alcançar este feito é incrível. Estou profundamente orgulhoso dele.”

Quanto à sua própria participação, Mikkelsen reconheceu que o fim de semana não foi fácil, mas destacou pontos positivos: “Apesar do erro de sexta-feira, mostramos que tínhamos velocidade.” Embora o Japão tenha sido um misto de emoções para Mikkelsen, o triunfo de Neuville trouxe um brilho especial à conclusão da temporada – uma lembrança de que, no desporto, as amizades também podem ser celebradas como grandes vitórias.

“Estávamos muito rápidos e a lutar na frente”, disse ele. “Mostrámos boa velocidade e tivemos uma boa sensação no carro durante todo o dia. Estou desiludido com a equipa, pois mereciam mesmo o título de construtores este ano. Todos fizeram um trabalho fantástico, o carro funcionou bem e foi muito fiável durante toda a época, por isso é difícil sentir que este título nos escapou.”