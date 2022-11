WRC: Mikkelsen ‘apeado’, Lappi, Suninen e… Breen no ‘jogo das cadeiras da Hyundai | AutoSport

Andreas Mikkelsen e Torstein Eriksen estrearam recentemente o novo Skoda Fabia RS Rally2 da Skoda MotorSport, e logo com um triunfo no Lausitz Rally mas há rumores que o piloto norueguês apanhou uma valente desilusão, já que aparentemente tinha tudo acertado para um calendário de seis provas em 2023 com a Hyundai Motorsport, em que iria dividir o terceiro carro da equipa com Dani Sordo, tal como sucedeu com Oliver Solberg este ano, mas segundo reporta a imprensa norueguesa, Mikkelsen tinha tudo alinhavado para disputar seis provas, mas “de repente, houve silêncio do outro lado da linha”. Neste momento fala-se em três pilotos para a Hyundai: Esapekka Lappi já terá assinado contrato, Teemu Suninen é hipótese e agora parece que também Craig Breen pode rumar à Hyundai…