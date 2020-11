WRC: Michelin traz pneus de neve para Monza

A Michelin decidiu trazer os pneus de neve para o Rali de Monza, a última ronda do Campeonato do Mundo de Ralis (FIA WRC). Juntamente com os pneus macios e duros, bem como os pneus de chuva, será adicionado um lote de pneus de neve, idênticos aos utilizados no Rali de Monte Carlo.

De acordo com o responsável da Michelin nos ralis, Arnaud Remy: “Já explicamos à FIA as preocupações das equipas em relação à secção que se corre no sábado, no norte de Bergamo. Por isso, decidemos trazer os pneus de neve para este evento. Não interessa se são utilizados ou não, o importante é que são uma opção”.