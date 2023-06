WRC: México, EUA, Argentina e Chile lutam por duas vagas | AutoSport

Há muito que o WRC está a tentar rumar aos EUA, pela primeira vez desde 1988, e neste momento há a perspetiva de realização de um rali com sede em Chattanooga, Tennessee.

Os organizadores realizaram um evento de demonstração em abril que foi considerado um sucesso, e têm agora um evento candidato planeado para setembro.

Só que, a decisão da entrada da prova no calendário do WRC já em 2024 será tomada já em julho e, portanto, até lá há que analisar todas as questões em cima da mesa. Neste momento há quatro provas passíveis de se realizarem no continente americano, México, EUA, Argentina e Chile, pelo que das quatro, duas irão avançar. Adiantar quais são as mais fortes possibilidades neste momento, é apenas especular. Certo é que o Promotor do WRC ‘quer’ os EUA, mas não a “qualquer preço”.