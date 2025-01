WRC: mau comportamento do público continua no Rali de Monte Carlo

O ambiente da noite de ontem no Rali de Monte Carlo foi interessante em termos visuais, mas como as fotos facilmente comprovam, não foi por acaso que a PEC3 foi interrompida depois da passagem dos Rally1. O reiterado mau comportamento dos espetadores no Rali de Monte Carlo é algo que vem de longe, mas Portugal também passou por isso no passado, mas comparar hoje em dia o comportamento dos espetadores no Rali de Portugal com o que sucede demasiadas vezes no Monte Carlo é comparar a Estrada da Beira com a beira da estrada.

Felizmente, isto não sucede há muito em Portugal e continua a suceder no Rali de Monte Carlo, em que parece termos uma organização que é desculpada por tudo e mais alguma coisa.

Era muito fácil saber, pelo que se vê nas fotos que esta zona seria complicada em termos de público, e por isso não entendemos o porquê se não ter havido controlo que permitiu o que se vê nas imagens.

A consequência do mau comportamento é simples, os adeptos perderam grande parte do espetáculo.

Aprenderam? Duvidamos…

Fotos @world