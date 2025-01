WRC: Mārtiņš Sesks vai competir em seis jornadas. Presença em Portugal garantida

Mārtiņš Sesks vai competir em seis rondas do Campeonato do Mundo de Ralis de 2025 com a M-Sport, começando com o Rali da Suécia no próximo mês. O piloto de 25 anos impressionou na sua estreia no WRC no ano passado, vencendo duas etapas na Polónia e na Letónia, embora uma falha mecânica na última etapa lhe tenha custado um pódio em casa.

Apesar da incerteza quanto ao seu futuro no WRC, depois de a M-Sport ter contratado Grégoire Munster e Josh McErlean como pilotos a tempo inteiro, Sesks assegurou um programa de Rally1 a tempo parcial com o apoio do parceiro da M-Sport, a SafetyCulture. Vai correr na Suécia, Portugal, Sardenha, Grécia, Estónia e Finlândia, com a esperança de acrescentar a ronda da Arábia Saudita, se o financiamento o permitir.

Sesks mostrou-se entusiasmado por continuar na M-Sport, referindo o forte apoio dos patrocinadores e dos fãs.

“Estamos muito entusiasmados por continuar a nossa colaboração com a M-Sport Ford World Rally Team este ano!” disse Sesks. “Sentimo-nos verdadeiramente honrados pelo facto de a nossa estreia nos Rally1 do WRC, no ano passado, ter fomentado a confiança da M-Sport e da SafetyCulture. Além disso, o interesse genuíno de patrocinadores antigos e novos da Letónia em apoiar os nossos esforços é muito emocionante!

Esta oportunidade dá-nos uma enorme motivação para continuarmos o nosso percurso nos Rally1 do WRC. Ao olharmos para a época de 2025, prevemos muitos novos desafios, mas estamos mais motivados do que nunca e prontos para aprender, ao mesmo tempo que damos alegria aos nossos fãs. A oportunidade de competir em metade da época de 2025 do WRC promete proporcionar uma experiência inestimável para os anos vindouros.

O nosso objetivo é acrescentar mais uma prova com o Puma à nossa lista atual, o rali da Arábia Saudita. Por isso, vamos trabalhar ativamente ao longo da época para garantir o apoio financeiro necessário para tornar este objetivo uma realidade.”

O diretor da equipa M-Sport, Richard Millener, elogiou a rápida ascensão de Sesks e salientou a importância do apoio dos patrocinadores para garantir o seu programa de seis eventos. Embora reconheça os desafios que tem pela frente, Millener acredita que a velocidade e a determinação de Sesks fazem dele uma mais-valia para a equipa.

“Penso que o Mārtiņš fez muitos fãs novos num espaço de tempo muito curto na época passada, e agora pensar que essas duas performances lhe permitiram encontrar um programa de seis eventos este ano é fantástico,” acrescentou Millener.

“Obviamente, sem o apoio dos seus próprios patrocinadores e da SafetyCulture, este ano não seria possível. Um grande obrigado a todos os envolvidos, bem como uma menção ao Promotor do WRC, que ajudou a aumentar o orçamento para os eventos da época passada. O culminar de todo este apoio permitiu-nos chegar ao que vemos hoje.

Estou muito entusiasmado por ver o que pode ser alcançado pela Mārtiņš e pelo Renārs este ano. O Chile foi um lembrete de que nem tudo será fácil, mas sei que a velocidade que ele demonstrou, mais a sua determinação e carácter, farão dele uma adição fantástica ao nosso alinhamento de 2025.”