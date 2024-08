WRC: Martins Sesks poderá regressar aos comandos de um Rally1

Martins Sesks poderá pilotar o Ford Puma Rally1 no final de 2024, marcando a sua terceira participação ao mais alto nível da época.

De acordo com fontes do RallyJournal, o piloto da Letónia começa a ser um dos nomes mais referidos para dar o salto para o WRC e com a potencial saída de Adrien Fourmaux para a Hyundai Motorsport, Sesks poderá ser um nome a ter em conta.

Sesks fez uma estreia impressionante no Campeonato do Mundo de Ralis com a M-Sport Ford no Rali da Polónia, onde conduziu um Puma não híbrido e ocupou brevemente o segundo lugar da geral. Em seguida, competiu no Rali da Letónia com o Puma híbrido, lutando por um lugar entre os três primeiros contra campeões do WRC, antes de cair para sétimo devido a problemas de transmissão. Com a possível transferência de Adrien Fourmaux para a Hyundai Motorsport. Sesks poderá ter outra oportunidade com a M-Sport Ford no Chile e, quem sabe, abrir mais um pouco a sua porta de entrada para o topo dos ralis.