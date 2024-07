WRC, Mārtiņš Sesks: “o nosso primeiro triunfo em troços no WRC, é incrível”

Mārtiņš Sesks e Renārs Francis (Ford Puma Rally1 Hybrid) fizeram história ao vencer a PEC3, Tukums 1, com uma extensão de 27.56 km, um troço que o jovem piloto não mais irá esquecer. No seu segundo rali do WRC, o primeiro com um carro híbrido – na Polónia o Puma não tinha sistema híbrido – bateram

Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) por 1.6 segundos, garantindo a primeira vitória em especiais numa prova do WRC.

Foi um feito notável para o jovem letão que, apesar de competir pela primeira vez com um Ford Puma Rally1 Hybrid, demonstrou um desempenho impressionante, mesmo conhecendo melhor os troços do que os seus adversários. Com isso, subiram para o segundo lugar na classificação geral, ultrapassando Sébastien Ogier e Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) e estão agora a apenas 3.3 segundos do líder, Kalle Rovanperä.

Para nós, portugueses, essa performance lembra a de Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva no Rali de Portugal de 1997, quando também competiram entre os melhores do WRC e venceram troços: “Que especial essa de Tukums. No ano passado, vencemos por 16 segundos. Agora é nossa primeira vitória em troços no WRC, é incrível.”