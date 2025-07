WRC, Mārtiņš Sesks modera expetativas para o Rali da Estónia: “ano de aprendizagem”

Mārtiņš Sesks prometeu muito no ano passado, especialmente há um ano quando se estreou na Polónia, com um quinto lugar, com um Rally1 não híbrido, mas este anos as coisas estão a correr-lhe para lá de mal…

Portanto, agora, Mārtiņš Sesks adota uma postura cautelosa antes dos ralis de alta velocidade na Estónia e Finlândia, reconhecendo as dificuldades enfrentadas ao longo da temporada. Apesar do seu talento percecionado em pisos de terra, Sesks mantém os pés no chão, encarando esta fase como um período de aprendizagem.

Desafios e expetativas

O letão mantém as suas expetativas controladas para os próximos ralis de alta velocidade em pisos de terra na Estónia e Finlândia, admitindo que “nada tem sido fácil este ano”.

Os ralis em terra têm sido tradicionalmente um ponto forte para o letão, que sublinhou essa forma no mês passado com uma vitória dominante no Europeu de Ralis da Polónia, o mesmo onde brilhou o ano passado no WRC.

Em 2024, depois da boa estreia no Rally1 num Ford Puma não híbrido na Polónia, seguiram-se duas vitórias em troços em casa, na Letónia, antes de um problema mecânico na etapa final lhe negar um lugar no pódio.

Abordagem cautelosa

Apesar dessa forma, o piloto da M-Sport Ford permanece cauteloso sobre o que esperar quando o WRC se dirigir ao Rali da Estónia na próxima semana (17 – 20 de julho). No entanto, tem alguma experiência recente para aproveitar do evento, tendo-o disputado num Toyota GR Yaris Rally2 quando este figurou no calendário da FIA ERC no ano passado: “Veremos, pois até agora desta temporada não posso ter quaisquer expetativas”, disse Sesks.

“Normalmente, [a Estónia e a Finlândia] deveriam [adequar-se a mim], mas acho que todos os outros também gostam dos ralis rápidos e a Estónia e a Finlândia sempre foram rápidas, e todos são rápidos lá. Para a Finlândia, sendo a primeira vez num carro Rally1, pode ser que haja algumas escolhas difíceis a fazer quanto a onde travar e onde não. Na Grécia tens de gerir a velocidade e como salvar o carro, mas na Finlândia e na Estónia é uma questão de onde carregar no travão…”

Temporada de aprendizagem

Sesks deixou claro que o programa de seis rondas deste ano com a M-Sport é uma fase de aprendizagem, seguindo as suas positivas aparições na temporada passada.

O calendário do piloto de 25 anos este ano levou-o a ralis onde tem uma experiência prévia mínima, tendo apenas disputado anteriormente rondas do WRC na Suécia, Portugal e Sardenha num carro Rally4. O Rali da Grécia do mês passado marcou a sua primeira tentativa no notoriamente exigente clássico de terra batida.

Um sexto lugar no Rally Suécia continua a ser o seu melhor resultado da temporada até agora. Embora 2025 tenha trazido a sua quota-parte de desafios, também ofereceu lições valiosas para o futuro.

“Acho que nada tem sido fácil este ano, então este foi mais um. Este ano todo tem sido difícil para nós, [o Acropolis Rally Grécia] foi mais um check na caixa”, acrescentou Sesks, que terminou em 15º na Grécia após um problema no depósito de combustível.

“Todos os ralis que fizemos este ano, e com certeza se tivermos a opção de o fazer no próximo ano, seria como duas vezes mais fácil, pois tens experiência acumulada.

“Na nossa primeira vez [na Grécia] tivemos de ser aprendizes rápidos, e eu diria que em alguns pontos fomos muito bons. Nos pontos onde não fomos tão bons, trata-se apenas de ter conhecimento para os anos futuros e pelo menos agora sabemos mais sobre como nos preparar para este rali, pois precisa de uma preparação mais detalhada em comparação com outros ralis e a experiência que ganhámos esta semana ajudará nisso no futuro.”