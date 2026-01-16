WRC: Mārtiņš Sesks fará sete provas em 2026

O piloto letão Mārtiņš Sesks confirmou que irá disputar novamente pelo menos sete provas do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) em 2026, ao volante do Ford Puma Rally1 da equipa britânica M-Sport. Tal como na temporada anterior, o seu programa será inteiramente composto por ralis em terra, com o objetivo de reforçar a sua candidatura a um lugar de destaque na nova era técnica que se aproxima.

Sesks destacou-se em 2025 ao participar em sete rondas do WRC, com especial relevo para o Rali da Arábia Saudita, onde chegou a lutar pela vitória até ao último dia, antes de ser travado por furos e problemas técnicos. O seu melhor resultado da época foi um sexto lugar no Rali da Suécia, mas também deixou fortes indicações de competitividade nos ralis da Polónia e da Letónia.

Para 2026, o calendário do piloto mantém-se inalterado face ao ano anterior. A temporada arrancará em fevereiro no Rali da Suécia, seguindo-se seis provas em pisos de terra a partir de maio: Portugal, Grécia, Estónia, Finlândia, Sardenha e Arábia Saudita. Tal como em 2025, o programa não inclui qualquer rali em asfalto.

Paralelamente, Sesks irá disputar algumas rondas do Campeonato Europeu de Ralis (ERC), com presenças confirmadas na Suécia e em Portugal, além de provas nacionais selecionadas aos comandos de um carro da categoria Rally2.

Este plano competitivo diversificado tem como principal objetivo preparar o piloto para 2027, ano em que o WRC entrará numa nova fase regulamentar com a introdução dos carros WRC27 e a possibilidade de os Rally2 competirem na categoria principal.

O Campeonato do Mundo de Ralis de 2026 arranca na próxima semana com o Rali de Monte Carlo, enquanto o Rali da Suécia decorrerá entre 12 e 15 de fevereiro.