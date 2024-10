WRC, Mārtiņš Sesks do brilho à adversidade: uma jornada de crescimento nos Rally1

Mārtiņš Sesks realizou a sua estreia com um Rally1 em grande estilo, surpreendendo a todos com duas exibições brilhantes e resultados acima das expectativas – azar final à parte, no entanto, quando chegou a terceira prova, no Chile, onde todos esperavam mais um bom espetáculo de talento, o jovem piloto viu muito do que construiu, desmoronar, pois foi tudo bem mais difícil. Alguns erros, e uma condução bem mais instável, fruto do facto de estar a correr numa prova fora da sua zona de conforto, transformaram o seu rali em algo bem diferente da imagem que deixou nos dois primeiros.

Já se sabia que Mārtiņš Sesks dificilmente repetiria aquelas duas prestações, da Polónia e da Letónia, simplesmente porque conhecia muito bem esses ralis e nunca tinha competido fora da Europa, muito menos no Rali do Chile: “Antes de mais, penso que foi um verdadeiro desafio estar aqui no Chile pela primeira vez. As nossas duas primeiras provas de Rally1 foram bastante tranquilas do nosso lado.

Mas aqui encontrámos muitos desafios novos e todos os dias foram diferentes.

Infelizmente, tivemos um furo duplo na sexta-feira e, a partir de sábado, foi apenas uma questão de manter a segurança e aprender o máximo possível.

“Foi uma experiência nova para nós, especialmente com a perda do asa traseira no domingo. Penso que é melhor ter estes desafios agora, quando não estamos a lutar por nada. É melhor saber como lidar com eles agora do que no futuro, quando há mais coisas em jogo”, disse Mārtiņš Sesks, que passa por um processo de desenvolvimento e erros irão sempre suceder, pois se eles não se aprende.

Na verdade, Sesks já fez o suficiente para mostrar o seu potencial, veja o caso de Adrien Fourmaux e a ‘porcaria’ que fez nos anos anteriores e o que de bom está a mostrar dois anos de ‘desenvolvimento’ depois.

É preciso que toda a gente entenda que só os superdotados chegam, veem e vencem. E esses são muito poucos, não só no mundo do automobilismo, mas no mundo do desporto em geral, para não falar em tudo o resto. No mundo, encontramos pessoas de todos os tipos e qualidades, como se fossem peças únicas de um grande mosaico. Há as estrelas que se destacam e brilham, outros são bons e competentes, desempenhando bem o seu papel, há os medianos, que se mantêm no equilíbrio, sem brilho nem falhas notáveis, e inevitavelmente, existem os que tropeçam e deixam a desejar, seja por falta de vontade ou competência.

Mārtiņš Sesks está entre os que já mostraram o seu potencial, e agora só tem de ter a sorte de lhe ‘darem’ um programa e depois a competência para atingir o que agora parecem ser os seus atributos.