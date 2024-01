WRC, Martin Wydaeghe: “ganhar o Rali de Monte Carlo é um sonho de infância que se realiza” | AutoSport

Ao lado de Thierry Neuville no Hyundai i20 N Rally1 Hybrid esteve Martin Wydaeghe, que se estreou a vencer o Rali de Monte Carlo. Já esteve no pódio antes, mas a sensação de estar no degrau mais alto é diferente: “Sim, é bastante emotivo. Diria que é como um sonho de infância que se realiza, é um evento tão lendário e ganhá-lo. Finalmente. É a quarta vez que estou aqui, mas ganhá-lo juntos.

É simplesmente fantástico, especialmente depois de uma luta tão intensa com os outros pilotos” disse o belga, que explicou ainda o que foi a sua semana: “é uma daquelas semanas em que nunca se pára um minuto, na verdade. São dias longos e noites curtas. Estamos a trabalhar com o cérebro a cada minuto do dia e estou muito aliviado por estar aqui pois finalmente, o fim de semana acabou e agora é altura de relaxar, e não há melhor forma do que com o triunfo na prova”.