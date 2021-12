WRC Martijn Wydaeghe apto para o Rali de Monte-Carlo | AutoSport

Depois de se ter magoado num ombro, em França, no acidente que teve no Hyundai i20 Rally1 em testes com Thierry Neuville, o navegador Martijn Wydaeghe já revelou publicamente que apesar da fratura da clavícula esquerda, já foi operado e poderá recuperar a tempo do Rali de Monte-Carlo, prova que se reraliza no final de janeiro. É óbvio que vai perder parte da preparação para a prova, mas deverá cumprir o seu primeiro aniversário com Neuville, em Monte Carlo. No máximo, faltará a um teste ainda previsto para este mês Olá pessoal ! Eu só queria vos dar algumas novidades! Fiz uma pequena operação na clavícula e voltei para casa. Está tudo bem e não se preocupem pois estarei totalmente recuperado em quatro semanas. Obrigado a todos pelas suas amáveis mensagens de apoio. Vemos-nos Monte Carlo”, escrever Martijn Wydaeghe nas suas redes sociais.