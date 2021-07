WRC, Malcolm Wilson: “um dos maiores avanços tecnológicos da disciplina até à data” | AutoSport

A Ford e a M-Sport desvendaram hoje o novo protótipo Ford Puma Rally1, que se vai mostrar pela primeira vez, em Goodwood, este fim de semana. O novo Rally1 (ex-WRC) reflete o SUV compacto Ford Puma. O carro recorre um propulsor híbrido de nova geração que combina o desempenho de um motor a gasolina EcoBoost de 1,6 litros, com um motor elétrico de 100 kW e uma bateria de 3,9 kWh.



Complementarmente, os veículos com homologação FIA WRC Rally1 vão utilizar na época de 2022 um combustível não-fóssil, que combina elementos sintéticos e biodegradáveis para produzir um combustível 100% sustentável.

“A nova era dos modelos WRC é um dos maiores avanços tecnológicos da disciplina até à data. A introdução da tecnologia híbrida significa que os automóveis serão mais potentes do que nunca, ao mesmo tempo que refletem, diretamente, os propulsores utilizados pelas versões homólogas de estrada”, disse Malcolm Wilson, Diretor Geral da M-Sport e condecorado com o estatuto OBE. “A mudança para o Puma é muito emocionante, uma vez que é um modelo com historial nos ralis. O carro está fantástico, pelo que mal posso esperar para o ver à partida do famoso Rali Monte Carlo, no início de 2022”.

“O lançamento deste novo carro em Goodwood é, também, muito especial, sendo um dos eventos mais icónicos do calendário desportivo. Eu e toda a estrutura da M-Sport esperamos continuar esta muito bem-sucedida parceria com a Ford, apresentando resultados e mantendo a Ford na vanguarda durante esta nova e muito excitante era dos ralis”, acrescentou Wilson. Desde 1997 que a Ford tem sido uma parceira contínua da M-Sport, assegurando sete Campeonatos do Mundo de Ralis FIA e mais de 1.500 vitórias em classificativas.

O novo Puma Rally1 irá substituir o Ford Fiesta WRC da M-Sport, modelo que, desde a sua apresentação em 2017, conquistou três cetros do Campeonato do Mundo de Ralis.