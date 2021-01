WRC, Malcolm Wilson: “Tenho que sacrificar esta temporada”

A época de 2021 da M-Sport arrisca-se a ser bem pior do que a de 2020, que já foi má. A pandemia afetou muito a estrutura de Malcolm Wilson, a falta de dinheiro impediu que sequer, testassem durante o ano e isso refletiu-se muito nas prestações dos seus pilotos.

Agora, com um line up de pilotos bem mais fracos, as perspetivas não são as melhores. Teemu Suninen, Gus Greensmith e Adrien Fourmaux formam a equipa da M-Sport Ford WRT em 2021, com os homens da Malcolm Wilson a voltar a apostar na juventude. Apoiando já três jovens, o objetivo é progredir no seu desenvolvimento e vê-los seguir os passos dos seus antecessores, o Campeão do Mundo de Ralis de 2019, Ott Tänak, e o vice-campeão do Mundo de Ralis de 2020, Elfyn Evans. Pouco mais do que isto podem aspirar.

Greensmith disputará a sua primeira campanha completa com o Ford Fiesta WRC e vai tentar continuar a progredir. Teemu Suninen tem previsto um programa parcial, e pelo meio, desenvolver o WRC 2022. Talvez o mais importante para a M-Sport em 2022. Como não tem grandes ambições desportivas, poderá apostar tudo no desenvolvimento do carro de 2022 e beneficiar disso para o ano. Por fim, partilhando o Fiesta WRC com Suninen em eventos selecionados, estará Adrien Fourmaux, que também irá também disputar uma época completa no WRC 2 com o Ford Fiesta Rally2. O mote é “obter os melhores resultados possíveis em 2021”.

Em declarações ao Dirtfish, Malcolm Wilson explica porquê Esapekka Lappi não ficou na equipa e porque tem de “sacrificar esta temporada”: “As pessoas não entendem que eu sei o que essa equipa e esse carro podem fazer. É horrível quando não há lucros, mesmo que existam recursos para se fazer um bom trabalho nas provas. Estamos nessa posição agora” começou por dizer Malcolm Wilson.

Na verdade, nem era preciso o líder da M-Sport dizê-lo, pois basta ver o que sucedeu em 2017 e 2018 para perceber que com as pessoas certas e dinheiro suficiente, puderam chegar aos títulos. Neste momento, Gus Greensmith é o ‘chefe de fila’ simplesmente porque é que tem a carteira mais recheada: “Espero que as pessoas percebam que é claro que gostaria que Sebastien (Ogier), Ott (Tänak) e Elfyn (Evans), como sucedeu em 2017. Acreditem em mim, se pudesse, faria isso. Aí o resultado seria o mesmo de 2017. Ganharíamos tudo”, disse Wilson: “No entanto, agora temos prioridades diferentes. Tudo o que faço é focado em manter a empresa viva. Queremos apenas sobreviver a esta era de pesadelo do coronavírus e do Brexit. Quero chegar a 2022” disse Wilson que neste contexto nem sequer precisa de explicar muito do que se passou com a saída da equipa. Sabíamos que foi para a M-Sport porque recebeu o último ano de contrato que tinha com a Citroën, e com isso pode dar-se a esse luxo. Mas o ano terminou e a M-Sport não tem dinheiro para lhe pagar: “A ideia é chegar a 2022 como estivemos em 2017. Com o carro mais rápido e os melhores pilotos. No entanto, isso significa que tenho que sacrificar esta temporada”, disse.