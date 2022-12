WRC, Malcolm Wilson: “Tenho plena confiança no Pierre (Loubet)” | AutoSport

Depois de uma época muito complicada, sem pilotos, entre os que realizaram toda a época, capazes de lutar pelos triunfos, Malcolm Wilson, Diretor Executivo da M-Sport foi este ano buscar Ott Tanak, e agora contratou Pierre Louis Loubet, que em 2022 como privado, fez bem melhor, no seu contexto, que os pilotos oficiais da equipa: “Estou muito satisfeito por confirmar Pierre-Louis Loubet para uma época a tempo inteiro ao mais alto nível no WRC connosco, no próximo ano. Tenho plena confiança nele e sinto que o desempenho deste ano mostrou que ele tem todos os ingredientes para ir longe neste desporto”. Tenho esperança que trabalhando ao lado do Ott (Tanak), o Pierre se desenvolva e aprenda da mesma forma que Ott fez em 2017 ao lado de Ogier”.