WRC, Malcolm Wilson: “Não vejo qualquer razão para não podermos lutar pela vitória” | AutoSport

O diretor executivo da M-Sport, Malcolm Wilson, entende não ver razões para Ott Tänak não poder lutar pela vitória no Rali da Suécia. Embora o estónio tenha sido mais comedido nas suas previsões, face ao que esperar da sua segunda participação no Ford Puma Hybrid Rally1, o britânico está satisfeito com o que viu do campeão mundial de 2019 no Rallye Monte-Carlo e no Rallye Otepää da semana passada: “Não vejo qualquer razão para não podermos lutar pela vitória na Suécia. Sabemos que os Toyota serão fortes na Suécia, vimos do que eles são capazes, mas nós temos Ott Tänak.

OK, ele ainda está a conhecer o carro e a ficar confortável, o rally na [sua] casa na Estónia ajudou com isso. Talvez a vitória na Suécia seja pedir um pouco mais, mas vamos ver. Gostaria de pensar que não vamos estar muito longe [na Suécia]”.

Como se percebe, Malcolm Wilson está confiante e Tänak admitiu estar contente com a velocidade do carro na neve, depois do rali que fez na Estónia, mas foi comedido com as previsões: “a confiança está a chegar gradualmente, ganhámos mais alguma experiência das condições [no sábado] e agora vamos ver quão longe estamos da configuração perfeita.

Pessoalmente, sinto-me mais confiante sobre a neve, por isso precisamos de ver como nos comparamos com os outros pilotos. Vamos ver como estão as condições, mas penso que é demasiado cedo para estarmos a falar sobre o resultado”!