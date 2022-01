WRC, Malcolm Wilson: “maior mudança de sempre no Mundial de Ralis” | AutoSport

As principais figuras do Campeonato Mundial de Ralis acreditam que a fiabilidade será um fator crucial na luta pelos títulos deste ano. A chegada de novos regulamentos técnicos, com carros híbridos é a maior mudança de sempre no Mundial de Ralis em termos técnicos e as equipas de fábrica não têm mãos a medir para aprender tudo sobre a nova era dos ralis, num trabalhar de desenvolvimento e aprendizagem que está longe de estar completo.

Tendo competido na era dos Grupos B como piloto, e dirigido posteriormente o esforço da Ford no WRC desde 1997, o diretor-geral da M-Sport, Malcolm Wilson, assistiu a grandes mudanças no WRC, mas como destaca, nada como este ano: “Não há duas formas de contornar isto. As mudanças para esta época são um grande passo em termos de tecnologia com os carros que participam no campeonato e esta é a maior que já vi em todo o tempo que estou ligado ao Mundial de Ralis”, começou por dizer Malcolm Wilson, que acrescentou: “ Penso que a fiabilidade será a chave para os títulos desta temporada”.

O diretor da equipa Toyota Gazoo Racing, Jari-Matti Latvala, concorda com Malcolm Wilson: “Com certeza, a fiabilidade será um factor chave para todas as equipas. Há muitas áreas completamente novas nos carros deste ano. Claro que todos gostaríamos de ter mais tempo para os testes, mas agora o Monte (Rallye Monte-Carlo) está aí à porta e temos de estar prontos. Como sempre neste desporto, há algumas coisas das quais não se sabe tanto, mas este ano vai haver ainda mais algumas, especialmente a parte híbrida e as outras mudanças no carro. Vai ser uma época muito excitante”, disse Latvala.