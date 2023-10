WRC, Malcolm Wilson: “é dececionante para mim ver Ott partir…” | AutoSport

Malcolm Wilson esperava outra época da M-Sport, mas a verdade é que as coisas não correram bem e a equipa quase nunca conseguiu dar a Ott Tanak um carro que lhe permitisse, no mínimos, lutar na frente em todas as provas. Altos e baixos, especialmente estes últimos foram demais, as queixas e a insatisfação do piloto era notória e este desfecho inevitável. O triunfo no Chile chega tarde demais, pois tudo já estava tratado: “Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Ott e ao Martin pelos seus esforços esta época. Olhando para trás, a época começou muito bem, com um quinto lugar à geral em Monte Carlo (e a melhor classificação de Ott nos novos carros de Rally1), seguido de uma vitória na Suécia. Depois disso, passámos por um período difícil e, apesar do seu incrível resultado no Chile, o ano com que todos sonhámos não se concretizou. É obviamente muito dececionante para mim, pessoalmente, ver Ott partir após apenas uma época, mas desejo-lhe tudo de bom.

“Gostaria também de agradecer a todos os membros da equipa que trabalharam dia após dia, dando tudo de si ao programa, a sua ética de trabalho nunca deixa de me impressionar, tanto nos bons como nos maus momentos, são todos uma verdadeira mais-valia para a M-Sport”, disse o Presidente da M-Sport, Malcolm Wilson.