WRC: Malcolm Wilson confirma contactos com Oliver Solberg | AutoSport

Depois de ter sido avisado que não se iria manter na Hyundai MotorSport em 2023, Oliver Solberg e a sua ‘entouráge’ tiveram de começar a procurar outro caminho e o único disponível para o jovem sueco se manter ao mais alto nível é mesmo a M-Sport.

Malcolm Wilson confirma a existência de contactos, estando neste momento abertas negociações com Oliver Solberg relativas à sua ida para a M-Sport para guiar um dos Ford Puma Rally1 na próxima temporada: “Sim, estamos interessados em falar com o Oliver, e já falámos depois dele ter voltado da Nova Zelândia. Obviamente, terá de haver um aspeto comercial em qualquer acordo para o próximo ano”, disse Malcolm Wilson ao Dirtfish. Este aspeto comercial a que se refere Wilson tem a ver com o patrocinador de Solberg, a Monster Energy, que é concorrente direto da Red Bull, patrocinador da M-Sport. Se o acordo com o piloto não parece difícil, já a coexistência dos dois patrocinadores na mesma equipa é impossível, o que pode suceder é uma espécie de equipa B, mas é difícil perceber como pode reagir a Red Bull a uma situação desse tipo, relativamente ao patrocínio à equipa principal…