WRC, Malcolm Wilson aponta para 2022: Tanak, Evans ou Neuville

Numa altura em que ainda não se sabe se a Hyundai se mantém no WRC em 2022, em entrevista ao MasMotor do Chile, Malcolm Wilson eleva a fasquia da sua equipa ao apontar para o regresso de nomes fortes à equipa. Curiosamente, e todos já passaram por lá…

Consciente de que não poderá competir, para já, de igual para igual com a Hyundai e Toyota em 2021, a M-Sport apostou fortemente no carro de 2022 e espera tirar daí vantagens: “Seria um sonho se pudéssemos recriar uma equipa semelhante à que tínhamos em 2017. Sebastien Ogier, Ott Tänak e Elfyn Evans seria uma combinação totalmente imbatível. No entanto, isso não vai acontecer, pois o Sébastien vai terminar a sua carreira no final deste ano pelo que o meu objectivo é integrar Ott, Elfyn ou Thierry (Neuville) na equipa. Claro que também estamos a acompanhar de perto o desempenho de Andreas Mikkelsen este ano na WRC2. Quero ter o melhor line up possível de pilotos…”

Contudo, não vai ser fácil, pois com Ogier a sair da Toyota significa que esta precisará de alguém ao nível de Ogier. Seja como for, a M-Sport vai ter pilotos bem melhores que os deste ano…