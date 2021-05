WRC: Malcolm Wilson à procura de um piloto de topo | AutoSport

Malcolm Wilson não está em Portugal, mas tivemos ontem a possibilidade de falar com ele. Falou-se dos novos Rally1, dos pilotos para 2022, e também nos disse “vais ter que esperar para ver”, quando lhe perguntámos se podia confirmar se será o Puma a base do no Rally1 da Ford.

Para lá disso, e na sequência das recentes confirmações de extensão de contrato por parte de Ott Tanak e Thierry Neuville, por exemplo, revelou que os pilotos de topo livres “estão a diminuir”.

Sabendo que Sébastien Ogier vai retirar-se da competição, O patrão da M-Sport sabe que neste momento apenas Elfyn Evans, dos atuais pilotos de topo, ainda está sem contrato para 2022, mas também falámos com Jari-Matti Latvala, que quer mantê-lo. A ‘coisa’ não está fácil, e quem se vai ficar a rir são os pilotos no mercado.

O que vale é que não faltam. Embora, de topo não existam muitos. Seja como for: “Estão a diminuir diariamente, isso é certo, mas ainda há pilotos que podem liderar o desafio, por assim dizer. Estamos a falar com vários pilotos, há alguns bons jovens por aí, e todos sabem que já trabalhámos com jovens no passado, é um caminho que me agrada, vamos ver o que acontece nos próximos meses” disse Malcolm Wilson, que, sabendo da eventual disponibilidade de Ogier em 2022, que só deverá fazer alguns ralis, não descura falar com ele, mas mais uma vez, falámos também com Latvala, e este espera que Ogier se vá manter com a Toyota para fazer alguns ralis… e o Dakar, se assim o decidir. Já Ogier diz que quer: “correr em Le Mans”. Seja como for, para Malcolm Wilson: “A prioridade é tentar arranjar um piloto de topo e fazer o que fizemos em 2017/2018. O meu principal objetivo é tentar arranjar alguém que possa liderar a equipa durante toda a temporada”.