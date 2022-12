WRC: “mais fácil vencer do que defender o campeonato”, diz Kankkunen sobre Rovanpera | AutoSport

Um dos pontos interessantes do que pode ser esta época de 2023 do WRC é o que pode fazer Kalle Rovanpera. O finlandês colocou termo a 20 anos da Finlândia sem campeões do Mundo, mas este ano vai estar claramente na mira dos seus adversários, pois no início de 2022, o facto de Sébastien Ogier deixar de correr a tempo inteiro fez “encher o peito” dos seus principais adversários mas o que estes não contavam era com o ‘desabrochar’ definitivo do jovem Rovanpera. Seis vitórias em 13 ralis, cinco delas nos sete primeiros ralis determinaram o desenrolar da época, pois a partir daí a questão não era “se” vencia o campeonato, mas “quando”.

Mas em 2023 os adversários já estarão avisados e como Campeão o ‘alvo’ é agora Rovanpera: Kalle agora está na mira de todos” diz o tetracampeão mundial de ralis, Juha Kankkunen à imprensa finlandesa: “A próxima temporada será interessante para Kalle. É mais fácil vencer do que defender o campeonato. Kalle está agora na mira de todos, disse Kankkunen ao Rallit.fi.

“Ele não vai mais surpreender ninguém, e agora todos vão correr contra ele, vão marcá-lo. Não será fácil”, disse.