WRC mais equilibrado, mas Hyundai tem que manter pressão, senão Rovanpera ‘foge’ | AutoSport

Com o triunfo de Thierry Neuville no Rali da Sardenha, já todas as três equipas do WRC venceram em 2023 no WRC, e apesar de já se saber, desde o início do ano, que qualquer uma das equipas pode vencer ralis, tardava à Hyundai consegui-lo. Curisamente, a Hyundai era, e continua a ser, a equipa com mais pódios, pelo que com várias provas de terra pela frente, tudo indica que o ano no WRC vai ser bem mais interessante na luta pelo título do que foi em 2022.

O facto da Hyundai, no ano passado, ter tido todos aqueles problemas iniciais, levou a que a Toyota e Kalle Rovanpera se tivessem destacado para uma pontuação inacessível às restantes equipas, mas este ano já se percebeu que as coisas vão ser bem mais equilibradas, mesmo depois do que se viu em Portugal, por parte de Kalle Rovanpera.

Sabendo-se que as provas da Finlândia e da Estónia são a ‘praia’ de Rovanpera, a prova que se realiza a seguir, o Safari é muito importante para a Hyundai, porque se deixa fugir a Toyota, mais difícil será acompanhá-los nas provas nórdicas, ainda que, a Hyundai tenha em Esapekka Lappi um piloto que pode perfeitamente fazer jogo igual, ou parecido, com Rovanpera nessas provas. A incógnita, para já continua a ser Ott Tanak e a M-Sport. Esperava-se que depois da prova portuguesa, em Itália as coisas fossem bem diferente, mas não foram, antes pelo contrário, foram exatamente a mesma coisa, pelo que o estónio continua a marcar passo e a perder o comboio do título. Cada vez mais se percebe que será Kalle Rovanpera novamente o ponta de lança da Toyota, na Hyundai, pelo que se tem visto, será Neuville, mas nas provas nórdicas, obelga já assumiu que terá mais dificuldades, mas Esapekka Lappi tem possibilidades – e já mostrou que o pode fazer – de vencer e com isso encurtar margens. O campeonato está a chegar a meio, muito ainda pode suceder, mas mesmo depois de só ter ‘atinado’ em Portugal, Rovanpera já tem uma boa margem na frente. O ano passado por esta altura, o campeonato estava resolvido, ou quase, e agora está bastante mais em aberto. Mas para que tudo se equilibre ainda mais é importante para a Hyundai manter a pressão, pois se cede no Safari, onde só a Toyota tem ganho, as coisas vão ficar bem mais difíceis para os lados de Alzenau.

Vamos ver como será dentro de três semanas, no Quénia.